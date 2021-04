Call of The Sea s'annonce sur PS4 et PS5 pour le mois prochain

Un jeu d'aventure pour les fans de Lovecraft

Les années 30. Un mari disparu en mer, une maladie inconnue et une île qui ne figure sur aucune carte. Voilà le genre d'ambiance posée dès le lancement de Call of The Sea.

Dans la grande tradition des Myst, il s'agira pour la personne aux manettes de progresser sur cette île aux multiples facettes ; de prime abord si accueillante puis progressivement très inquiétante.

Plutôt flatteur pour la rétine pour qui aime les couleurs très saturées, Call of The Sea est un premier jeu extrêmement prometteur pour Out of the Blue. Mais gare à ne pas être rebuté par sa protagoniste qui se perd régulièrement en soliloques, et à des énigmes globalement cousues de fil blanc.

Call of the Sea est déjà disponible sur consoles Xbox Series S|X et sur PC. Il est intégré sur le Game Pass, mais peut aussi être trouvé sur Steam. Sa date de sortie et son prix sur PlayStation n'ont pas encore été communiqués.