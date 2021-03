PS4 : Sony confirme le retrait définitif de la section "Communautés"

Dans un mail envoyé à ses utilisateurs, Sony confirme la disparition des Communautés sur PS4 par l'intermédiaire de la mise à jour système 8.50 qui sera déployée prochainement. La fonctionnalité avait pour but de rassembler les joueurs autour de leurs licences favorites. Ils pouvaient alors poster des messages, créer de chats vocaux via Party et même rejoindre des parties en cours.