PS5 : Sony fera des annonces cette semaine lors d'un State of Play

Sony Interactive Entertainment multiplie les déclarations cette semaine. En effet, le constructeur a détaillé ses plans pour la réalité virtuelle sur PS5, relancé son initiative Play At Home, officialisé la venue de Days Gone sur PC et retardé Gran Turismo 7 jusqu'à l'année prochaine. Et ce n'est pas encore terminé puisque nous venons d'apprendre le retour du programme State of Play.