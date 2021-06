GOG Summer Sales : notre top 5 des promotions à surveiller

En 2011, Eidos Montréal et Square Enix ressuscitaient avec brio une franchise légendaire de l'Action-RPG dans l'univers cyberpunk, Deus Ex, avec Human Revolution et le désormais iconique et terriblement cool Adam Jensen. En 2016, notre héros torturé rempilait, encore plus beau, classe et fort que jamais, dans un Mankind Divided qui l'était tout autant.

Après avoir exposé le danger du transhumanisme et des mégacorporations dans le précédent opus, Adam Jensen se retrouve dans un 2029 alternatif où les humains augmentés sont traités en parias. Faisant lui-même partie de cette caste désormais honnie, il doit lever le voile sur une nouvelle menace pesant sur l'humanité toute entière.



Reprenant les codes de la franchise Deus Ex, nous disposons d'une grande liberté d'action, transcendée par diverses augmentations à la pointe de la technologie. Nous pouvons ainsi aborder diverses situations par la diplomatie, par la discrétion ou par la violence brute. Si ces choix individuels peuvent paraître anodins en premier lieu, ils auront un impact à terme bien plus large sur le monde qui nous entoure.

La Digital Deluxe Edition de Deus Ex: Mankind Divided comprend une aventure de base déjà conséquente, ainsi que de nombreuses missions bonus et équipements inédits. Une belle occasion donc de profiter d'une expérience augmentée à son paroxysme, à un prix plus qu'abordable.