The Witcher : une collection de goodies offerte jusqu'au 20 mai sur GOG pour les dix ans du deuxième opus

The Witcher Goodies Collection, comme son nom l'indique, est un impressionnant et généreux bundle regroupant de nombreux contenus additionnels autour de la non moins généreuse franchise The Witcher du studio polonais.

Elle comprend notamment une vidéo en différentes résolutions d'un concert tenu en 2016 à Cracovie, consacré à la magnifique bande-son de The Witcher 3. On y retrouve également la bande-son, des artworks et des éléments de lore pour les trois jeux principaux de la licence et pour le jeu de cartes tactique Thronebreaker.

Cette offre est encore valable jusqu'à demain 17 heures. Pour récupérer cette collection, il suffit de se connecter à son compte GOG Galaxy ou sur le lien cité en source ci-dessous.