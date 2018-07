PUBG vs Fortnite : un duel fratricide ?

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Autant d'affrontements qui ont émaillé l'histoire du jeu vidéo, et dont la bataille qui fait rage entre les partisans de PUBG et Fortnite n'est que le dernier avatar.pour ces deux éminents représentants du genre phare de la dernière année qu'est le Battle Royale, qui dépasse désormais le cadre de la rivalité entre joueurs. En effet, le développeur de PUBG, Bluehole, vient tout juste d'attaquer Epic Games , le studio derrière Fortnite, pour plagiat.Depuis une bonne année, la rivalité entre PUBG et Fortnite s'est intensifiée, et si PUBG a commencé la course en tête, faisant tomber de nombreux records d'affluence, Fortnite semble avoir bel et bien comblé son retard sur les derniers mois.Nous avons décidé de mettre à plat les forces et les faiblesses de chaque jeu sur différentes thématiques afin de permettre à chacun, de la manière la plus objective qui soit, de juger qui doit sortir victorieux de ce duel fratricide.