Nintendo Switch Online : certains jeux incompatibles avec le stockage dans le Cloud

Nintendo Switch Online : le Cloud déjà mis à mal...

Vous le savez peut-être déjà, depuis quelques mois, Nintendo prépare l'arrivée de son service Switch Online . Rappelons que ce nouveau service (payant) donnera accès à une foule d'avantages, comme la possibilité de jouer en ligne ou de profiter d'un catalogue de titres Nintendo classiques. Exit le online gratuit (hormis sur certains titres), et place à un online payant sur Nintendo Switch, comme chez la concurrence.Un Switch Online qui doit être lancé dans le courant du mois de septembre, et dont Nintendo a depuis quelques semaines déjà annoncé les principales caractéristiques. Côté tarifs, on pourra souscrire à un abonnement d'un mois pour 3,99 euros, de 3 mois pour 7,99 euros et d'un an pour 19,99 euros.Ainsi, outre le jeu en ligne, le service Switch Online donne accès à divers jeux NES classiques à jouer sur sa Nintendo Switch, mais aussi à des offres exclusives ou encore à une fonction Cloud, permettant, selon Nintendo,Une fonction similaire à ce que l'on trouve chez la concurrence, à savoir avec les services PS Plus et Xbox Live Gold, mais Nintendo a d'ores et déjà fait savoir que cette fonction serait incompatible avec certains titres. On sait ainsi que la fonction Cloud ne sera pas disponible sur des jeux comme Pokémon Let's Go, Splatoon 2, Dark Souls Remastered, Dead Cells, NBA 2K19 ou encore le futur FIFA 19.Selon certaines informations, Nintendo craint que cette fonctionnalité soit détournée à des fins illégales, comme récupérer certains objets ou revenir à un meilleur classement en ligne. Vous voilà prévenus.