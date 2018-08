Predator Thronos : quand Acer croise un siège gaming et un simulateur

Nous avons libéré le Thronos de sa gaming cave, taillé pour s'intégrer entièrement à votre expérience @PredatorGaming

. Élevez vous au rang de légende avec le setup triple écran et vibration deep-impact: https://t.co/Xrjk7iZIz9#NextAtAcer #IFABerlin pic.twitter.com/CusVgc1HVi — Predator Gaming 🇫🇷 (@PredatorFrance) 29 août 2018



Quel prix... et quels jeux ?

Vous avez toujours rêvé de monter dans un simulateur de vol ou de conduite ? A l'IFA, Acer vient de présenter unimpressionnant qui y ressemble étrangement. Avec son design très futuriste, ses LEDs et la possibilité d'avoir jusqu'à 3 écrans, lene peut laisser indifférent. D'autant plus que la marque promet que ce siège ergonomique et ajustable va « vibrer en fonction des impacts en jeu »... rien que ça.Reste à voir le prix (qui risque de freiner un certain nombre de joueurs, même passionnés) et l'espace nécessaire pour le poser chez soi, même si on sait déjà qu'il fera 1m50 de hauteur. D'autant que le design risque de dépoter un peu dans votre intérieur... même si les LEDs pourront très probablement être réglées.Par ailleurs, la question de la compatibilité des jeux se pose aussi : est-ce que l'ensemble des jeux supporteront la fonctionnalité de vibrations, ou est-ce qu'il sera nécessaire pour les éditeurs de jeux-vidéo d'intégrer quelque chose en plus ?Enfin, on peut se demander si les vibrations ne seront pas désagréables, passée l'heure de jeu. Une question à laquelle on ne pourra répondre qu'après un test... qu'on espère pouvoir faire rapidement, aucune date de commercialisation n'ayant été annoncée.