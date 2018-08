CyberPunk 2077 : enfin du gameplay !

Une configuration PC musclée utilisée pour la démo

Si, comme beaucoup, vous n'avez pas eu le privilège d'essayer, présenté enau dernier E3 comme à la Gamescom, alors vous serez ravis de découvrir en intégralité la démonstration du jeu qui a été présentés à quelques heureux élus. Après The Witcher 3, les développeurs polonais de cheznous transporteront donc dans un tout nouvel univers autrement plus futuriste, via un RPG en vue à la première personne.A noter toutefois que, selon les dires du game director de ce CyberPunk 2077, Adam Badowski, cette séquence de gameplay ne sera, ce dernier étant encore en développement. Ainsi, le contenu, comme certaines mécaniques de jeu pourront être modifiés dans les mois à venir. C'est le cas des mécaniques de tir, du moteur physique, de l'interface générale... Bref, comme l'indique Adam Badowski :La démo proposée par CD Projekt a donc pour but de montrer aux joueurs de nombreux éléments qui pourront être intégrés à CyberPunk 2077.Reste à savoir maintenant quand le jeu sera disponible dans nos salons, ce dernier étant (pour l'heure) attendu sur PS4 et Xbox One, en plus du PC. Patience donc.Evidemment, CyberPunk 2077 nécessitera un PC costaud pour être joué dans les meilleures circonstances. Si on ne connaît pas encore la configuration recommandée (le jeu étant attendu pour 2019... au plus tôt), on sait néanmoins quel machine a permis de faire tourner le jeu durant la Gamescom.Il s'agissait en effet d'un PC animé par un processeur Intel i7 8700k (3,7 Ghz), doté de 32 Go de RAM DDR4 ainsi que d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Côté stockage, un SSD Samsung 960 Pro 512 Go.Cyberpunk 2077 : un trailer spectaculaire et... mystérieux