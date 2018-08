Rocket League : des clubs pour mieux progresser en équipe

Psyonix

Une mise à jour pour les rassembler tous

La création d'un mode club permettant à 20 joueurs de s'unir et/ou s'affronter en équipe,

Un « lissage » de la façon dont l'expérience est engrangée, afin de faciliter le gain de niveaux,

La suppression de la limite du niveau 75,

Une augmentation du nombre de récompenses à chaque gain de niveau,

Le gain d'un nouvel objet de qualité « peu commune ou supérieure » à chaque nouveau rang atteint,

La création de nouveaux rangs, notamment pour les niveaux 100 et au-delà,

Ainsi que la mise en place de nouveaux bonus d'expérience.

Sorti en 2015,fait partie de ces jeux bénéficiant d'une communauté active forte et toujours à l'affût d'amélioration. Celle-ci va pouvoir se réjouir, car une prochaine mise à jour va venir leur apporter de nouvelles fonctionnalités, notamment prévues pour améliorer l'expérience de ceux qui jouent en équipe.Parmi ces améliorations :Un grand nombre de nouveautés qui devraient mettre un sérieux coup de fouet au jeu vidéo de Psyonix. Un bon moyen d'attirer de nouveaux joueurs dans l'arène ou de motiver les plus anciens à continuer d'y disputer des matchs toujours plus fous.Le déploiement de la « progression update » est attendu pour le 29 août.