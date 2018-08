Stormdivers : encore un battle royale, oui, mais avec des superpouvoirs

Pour ses créateurs, Stormdivers est (évidemment) bien plus qu'un autre battle royale

Le développeur Housemarque est paré au combat. Après quelques mois de teasing, le studio finlandais a présenté via une bande-annonce son prochain titre :. Le jeu va venir marcher sur les platebandes du phénomène mondial Fortnite.Le titre est un battle royale dans les règles de l'art. Il permettra à des dizaines de joueurs de s'affronter en ligne pour rester le seul survivant. Il se déroule dans des environnements réalistes et se démarque du design cartoon du jeu d'Epic Games.Les combattants pourront s'équiper de nombreuses armes, incluant des machettes, fusils d'assaut et lance-roquettes futuristes. Mais ce n'est pas tout ! Les avatars pourront utiliser des pouvoirs spéciaux comme l'invisibilité ou le lancer d'éclairs pour conquérir la victoire et faire tomber leurs adversaires. Les éléments climatiques compliqueront la tâche des joueurs, avec une tempête qui viendra réduire la carte et piéger les combattants s'ils ne sont pas assez vigilants.A ceux qui pourraient voir en Stormdivers une copie opportuniste souhaitant surfer sur le succès des battle royale, Iari Kuittinen, président du studio Housemarque répond :La sortie de Stormdivers est prévue sur PC courant 2019, avec un suivi continu et l'ajout de nouveaux objets et de nouvelles missions coopératives.