Pas de lancement sur Steam pour la bêta de Fallout 76

Fallout 76 : exclusivement sur Bethesda.net

La bêta avec accès anticipé

Le jeu de rôle et d'action dont la sortie mondiale est prévue pour le 14 novembre 2018 se passera donc de la plateforme de Valve pour son lancement.C'est en tout cas ce que l'on apprend en parcourant la F.A.Q de la B.E.T.A, qui explique que les joueurs PC devront se créer un compte suret utiliser la plateforme de l'éditeur pour jouer.Bethesda a d'ailleurs confirmé cette information à l'équipe de pcgamer.com et explique que. On devrait peut-être en savoir encore un peu plus d'ici quelques jours, puisque les concepteurs de Bethesda donneront une conférence à l'occasion de laqui se déroule non loin de Dallas, au Gaylord Texan Resort de Grapevine, du 9 au 12 août.Le fait que Bethesda ne désire pas lancer Fallout 76 sur Steam provoque les interrogations et l'émoi d'une grande partie de la communauté de joueurs sur internet. Toutefois, on ignore encore si le jeu post-apocalyptique sera distribué ou non un peu plus tard via Steam, comme cela avait été le cas avec Fallout Shelter, qui avait lui aussi été lancé exclusivement sur Bethesda.net en juillet 2016 avant de rejoindre la plateforme de Gabe Newell moins d'un an après.En attendant les prochaines déclarations des concepteurs de Bethesda, cette décision laisse à penser que l'argument économique est certainement le principal avantage à sortir le jeu via son propre launcher. À l'instar d'Epic Games et son Fortnite, Bethesda trouve peut-être que la taxe de 30 % récupérée par Steam sur la vente des jeux est trop haute.Autre information de taille concernant Fallout 76, la bêta permettra à certains joueurs (sélectionnés aléatoirement) ayant précommandé le jeu d'avoir un accès anticipé, et ce dès le mois d'octobre. En outre, le jeu, qui sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, permettra à ces joueurs de sauvegarder leur progression et de la conserver pour le lancement officiel de Fallout 76 en novembre.