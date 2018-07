Nintendo Labo : un nouveau Kit Véhicules prévu en septembre

Modifié le 27/07/2018 à 09h49

Il y a quelques semaines, nous mettions à l'épreuve nos talents de bricoleurs avec Nintendo Labo , le concept tout en carton de la Nintendo Switch. En boutiques, il est actuellement possible de mettre la main sur deux kits différents, à savoir le Multikit et le Robot Kit, mais un troisième sera disponible dès le 14 septembre : le. Ce dernier devrait être affiché au tarif de 69,99 euros.Comme son nom le laisse supposer, ce nouveaupermettra à ses acquéreurs de créer différents moyens de transports, à commencer par une voiture bien sûr, mais aussi un sous-marin ou un avion. Chaque véhicule dispose de son propre système de contrôle (que vous aurez pris le soin de fabriquer en amont), et un système de clés permettra de passer d'un véhicule à un autre en temps réel pour évoluer dans un tout nouveau monde ouvert. A noter également la présence d'une pédale d'accélérateur (elle aussi en carton), pour garantir une immersion totale.Nintendo précise qu'une seconde clé permettra d'inviter un co-pilote dans l'aventure, ce dernier étant notamment aux commandes d'une petite tourelle pour éradiquer les ennemis à l'écran. Le Vehicle Kit semble donc très prometteur, mais on espère quand même que Nintendo aura su insuffler un peu plus de profondeur ici, histoire d'éviter au joueur de délaisser tout son (encombrant) attirail au bout de quelques heures de jeu à peine...Rappelons au passage que le jeu Mario Kart 8 Deluxe est également compatible avec Nintendo Labo depuis une récente mise à jour.