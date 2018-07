Super Week eBay: la carte PlayStation Store 50 euros à 41,99 euros

Dépensez moins pour acheter plus

Jeux à la carte

Modifié le 24/07/2018 à 14h38

En allant faire un petit tour sur Ebay pendant le Super weekend, vous pourrez découvrir de nombreuses offres, et nous avons sélectionné pour vous cette réduction sur la carte PlayStation Store d'une valeur de 50 euros, qui voit son prix descendre de quelques euros pour atteindre les 41,99 euros.Une fois votre achat effectué, vous obtiendrez dans les 24 heures un code que vous pourrez ajouter à votre compte PlayStation Network afin de créditer votre porte-monnaie de 50 euros à dépenser sur le store PlayStation. De quoi garnir votre ludothèque à moindre frais.En utilisant cette carte pour remplir votre porte-monnaie virtuel, vous pourrez profiter sans plus attendre des différentes offres spéciales qui ont lieu en ce moment sur le PlayStation Store. Sony réalise en ce moment des soldes, et de nombreux jeux, indés ou non bénéficient de réductions fort sympathiques.Si vous êtes membre PS+, vous pourrez bénéficier de doubles réductions sur une sélection de jeux, et ainsi acquérir Persona 5 à 34,99 euros, Kingdom Come Deliverance à 35,99 euros ou encore l'excellent Bioshock Collection pour 14,99 euros. Les promotions de la Digital Zone vous permettront elles de récupérer Enter the Gungeon : Advanced Gungeons and Draguns à 7,49 euros ou Magicka 2 à 4,99 euros.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.