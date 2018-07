La chaise gaming Noblechairs Icon à 296 euros

Juge d'assise

Pour bénéficier de cette offre fort sympathique, nous vous proposons de vous rendre chez Rue du Commerce, qui propose actuellement de jolies offres. Exemple avec cette chaise de bureau Gaming Icon de la marque Noblechairs qui voit son prix passer de 450 à 330 euros pendant les soldes, et qui perd 10% supplémentaires grâce au code de réduction GSDQ10.En utilisant ce code lors de la validation de votre panier, vous pourrez faire tomber le prix de cette chaise sous la barre des 300 euros à 296 euros. Vous pourrez bénéficier du paiement en plusieurs fois et de la livraison gratuite par Colissimo, même si les dites livraisons ne seront effectuées qu'à partir du 5 septembre prochain.Pensé pour les gamers, cette chaise de bureau a pour vocation d'assurer le confort de ses utilisateurs y compris durant de longues sessions. Sa construction en cuir de très haute qualité a ainsi été pensé pour assurer une température constante tout au long de l'année, et elle dispose de nombreuses possibilités de réglage pour assurer un assise la plus confortable.Outre la possibilité de régler l'inclinaison et la hauteur du siège, vous pourrez aussi ajuster les accoudoirs à votre gré. Des coussins de supports supplémentaires pour la nuque et les lombaires pourront aussi être installés pour éviter les douleurs dans ses régions sensibles. Capable de supporter jusqu'à 120 kilos, cette chaise est garantie deux ans.