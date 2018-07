Resident Evil 2 Remake : une édition collector, à 199 dollars.. seulement aux USA

Une édition collector uniquement disponible aux Etats-Unis

Modifié le 23/07/2018 à 09h11

En début d'année dernière, Capcom lançait son tout nouveau Resident Evil 7 , un épisode à part pour la série, revenant (avec brio) aux origines du survival-horror tout en ajoutant une nouvelle vue FPS. Proposé sur PS4, Xbox One et PC ( et depuis peu sur Nintendo Switch ), cet opus avait bien sûr fait l'objet d'une imposante édition collector. Le 25 janvier 2019, Capcom proposera donc son nouveau, qui sera lui aussi disponible en édition spéciale.Ce box collector, présenté à l'occasion de la Comic-Con de San Diego, permettra de mettre la main sur une boite reprenant les fameux coffres du RPD, laquelle contiendra notamment une figurine de Leon S.Kennedy, un poster, un code permettant de télécharger divers bonus en DLC, deux armes bonus, sans oublier un artbook collector, la BO du jeu (en version numérique) et une copie du jeusur PS4 ou Xbox One. Mais attention : il faudra débourser 199$ pour l'obtenir...promet de transfigurer l'expérience originale, avec une nouvelle approche en terme de mise en scène, mais également des personnages très travaillés, et des zombis plus effrayants que jamais selon Capcom. Le studio nippon réserve aussi de nombreuses surprises aux joueurs, y compris à ceux qui connaissent parfaitement l'opus originel, paru en 1998. A noter que, pour l'heure, l'édition collector de Resident Evil 2 est réservée au marché américain, on espère évidemment que Capcom Europe confirmera rapidement l'arrivée de cette dernière chez nous, peut-être à l'occasion de la Gamescom en août prochain. Au passage, Capcom a également dévoilé le nouveau design du personnage féminin de ce jeu d'horreur, à savoir Claire Redfield, qui dispose désormais d'une authentique Harley Davidson.Rappelons que Resident Evil 2 Remake est attendu pour le 25 janvier 2019 sur nos PS4 et Xbox One. Il faut donc encore faire preuve de patience !