Gran Turismo Sport franchit le cap des 5 millions de joueurs

Modifié le 16/07/2018 à 09h42

En fin d'année dernière, Sony lançait le très attendu Gran Turismo Sport , tout nouvel opus de la saga développé exclusivement pour la PS4. Un épisode à part, puisque ce dernier n'était pas doté (à son lancement) d'un vrai mode solo, pour laisser la place au multijoueur. Face à la grogne de nombreux joueurs,a rapidement su réagir, et dès décembre, une mise à jour permettait de découvrir un nouveau mode GT League taillé pour les joueurs solo. De nombreuses mises à jour sont depuis venues affiner l'expérience GT Sport, avec un titre nettement plus abouti aujourd'hui qu'à sa sortie.Via Twitter, le créateur emblématique de la saga Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, a tenu à annoncer que ce nouvel opus Sport venait tout juste de franchir le cap des 5 millions de joueurs dans le monde. Après des débuts poussifs, il semblerait que GT Sport soit finalement parvenu à convaincre les joueurs, grâce aux différents circuits, défis et bolides ajoutés au fil des semaines. A cela s'ajoute également une vague de promotions concernant le titre, GT Sport étant à présent proposé à seulement 20 euros chez la plupart des revendeurs.Un joli score, mais rien d'exceptionnelEvidemment, chez Polyphony Digital, on fête cet événement comme il se doit, mais il convient de rappeler que ce score n'a rien d'exceptionnel pour la saga. Gran Turismo 5, sur PlayStation 3, s'est de son côté écoulé à plus de 10 millions d'unités. En mai dernier, Sony annonçait que la saga GT, initiée en 1997 sur PSOne avec Gran Turismo, s'était écoulée à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde.