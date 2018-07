Précommandez Monster Hunter : World pour 47,99 euros

Et un petit cadeau pour la route

Le bon chasseur et le mauvais chasseur

Modifié le 12/07/2018 à 11h19

Afin de profiter de cette offre, c'est chez notre partenaire Gamesplanet que vous devrez vous rendre. La plateforme de vente de clef vous propose en effet de précommander Monster Hunter : World avec une ristourne de 20%, le faisant passer à 47,99 euros. Vous obtiendrez alors une clef que vous pourrez utiliser sur votre compte Steam, afin de jouer dès la sortie, prévue le 9 aout prochain.Comme ils sont sympas chez Gamesplanet, sachez qu'en précommandant ce jeu, vous obtiendrez deux bonus : le set d'équipement Héritage, qui vous accompagnera durant les premières heures de jeu, et le Bracelet de la Cinquième, qui vous permettra d'activer deux aptitudes fort utiles. Si vous voulez en savoir plus sur les clefs logicielles, n'hésitez pas à aller voir l'excellent article que nous leur avons consacré.Sorti sur console en début d'année, Monster Hunter : World est le premier épisode de la franchise à sortir sur la génération actuelle. Comme d'habitude avec les jeux de la série, vous serez propulsé dans un tout nouveau monde, peuplé d'un écosystème luxuriant. Cet épisode tourne autour de l'exploration d'un tout nouveau continent, qui sert de point de rendez-vous aux plus grands monstres du monde.Un phénomène qui se déroule tous les dix ans, et que vous devrez résoudre au cours de votre aventure. Dans la peau d'un Hunter, vous devrez visiter en long en large en travers le Nouveau Continent que vous avez abordé avec la Cinquième Flotte, et devrez affronter, seul ou à plusieurs, des monstres toujours plus puissants et impressionnants.