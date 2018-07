Nintendo Switch : de "nouveaux" modèles invulnérables à la faille Fusée Gelée

Modifié le 12/07/2018 à 11h11

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on apprenait la présence (et l'exploitation) d'une faille, baptisée Fusée Gelée . Celle-ci était alors présentée comme impossible à corriger via une mise à jour logicielle, puisque présente directement sur la puce Nvidia Tegra de la Nintendo Switch. De ce fait, des millions de consoles déjà sur le marché sont vulnérables.Du côté de chez Nintendo, on a évidemment entendu le message, et une première salve de « nouvelles »sont arrivées en rayons. Ces modèles assemblés récemment ont évidemment été revus et corrigés, afin d'éradiquer la faille découverte il y a quelques semaines. Impossible donc d'exploiter la faille Fusée Gelée sur ces nouvelles version de la Switch, mais selon l'expert en hack Scires rel="nofollow">M , ces nouveaux modèles sont également livrés avec la mise à jour 4.1.0.Une bonne nouvelle pour les hackers, puisque cela signifie que cette nouvelle fournée de Nintendo Switch reste vulnérable à une autre falle :. Selon toute vraisemblance, Nintendo aurait donc corrigé ses Switch il y a déjà quelques mois, d'où la présence de cerelativement ancien. Rappelons en effet que depuis le mois de mars, ladispose d'un firmware 5.0. Un OS daté donc, mais plutôt logique quand on sait qu'avant de rendre publiques les informations, les teamsetavaient pris le soin de prévenir Nintendo et Nvidia des failles présentes au sein de la machine. Le géant nippon semble ainsi avoir pris ses dispositions il y a déjà quelques mois, et c'est donc seulement maintenant que les premiers modèles corrigés arrivent en boutiques.