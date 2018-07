Microsoft : une nouvelle manette Xbox One édition Sport White

Une nouvelle manette collector pour la Xbox One

Il s'agit de la première manette d'une nouvelle série baptisée Sport.Microsoft annonce aujourd'hui une toute nouvelle manette Xbox One, à savoir cette. Un énième modèle, qui viendra joliment compléter la collection de manettes de certains, et qui sera disponible au tarif de 69,99 euros sur le Microsoft Store et chez les revendeurs participants à partir du 31 juillet.Si la Xbox One ne brille pas forcément par ses exclusivités software des derniers mois, elle peut néanmoins compter sur une gamme de manettes archi-complète, avec des éditions collector, mais également la possibilité pour les joueurs de façonner leur précieux périphérique de jeu via le Xbox Design Lab . En ce qui concerne cette, Microsoft annonce avoir été inspiré par les dernières tendances en matière de sport et de, et celle-ci constitue la toute première d'une nouvelle série Sport.Selon Microsoft : «Histoire de parfaire la chose, Microsoft va également proposer un socle de chargement officiel Xbox Pro, via, qui reprend le design du pad. Construit avec les mêmes matériaux que la manette, le stand se marie à la perfection avec celle-ci. Chaque stand de chargement Xbox Pro est livré avec le stand, un cache de batterie, une batterie rechargeable et un cordon d'alimentation de 2 mètres. Lesera disponible en Amérique du Nord le 7 août, et affiché au tarif de 49,99 euros.