Twitch Prime offre des jeux à ses abonnés durant le mois de juillet

Engager autour d'Amazon Prime

Modifié le 04/07/2018 à 17h11

Dans un billet partagé sur le blog le 2 juillet, Robert Busey, à la tête du marketing chez Twitch, révèle que la plateforme américaine offre une vingtaine de jeux vidéo durant le mois de juillet. À l'occasion de l'Amazon Prime Day qui se déroulera le 16 juillet, les adeptes pourront donc profiter d'un total de 21 jeux. Pour rappel, Amazon a racheté la plateforme en 2014 pour la somme totale de 970 millions de dollars.Actuellement, Facebook tente de rattraper ce concurrent avec Fb.gg, sa propre plateforme de livestreaming consacrée aux jeux vidéo. Aux vues de son nombre important d'utilisateurs, le réseau espère bien s'appuyer sur une base existante pour faire croître son récent service.À partir du 2 juillet et jusqu'à la fin du mois, les abonnés à Twitch Prime profiteront ainsi d'un nouveau jeu qui sortira tous les deux ou trois jours. Si le jeu est offert, le joueur pourra en plus le garder en sa possession après le mois de juillet, même s'il met fin à son abonnement Amazon Prime. Jusqu'ici, Twitch a partagé les jeux Pillars of Eternity, Metal Slug 3, The Last Blade et Twinkle Star Sprites. QUBE 2 suit les jeux précédents avec une sortie entre le 3 et 4 juillet. Les derniers jeux proposés par twitch Prime seront Serial Cleaner ainsi que The Framed Collection, qui clôtureront l'offre de la plateforme de stream.Pour rappel, Amazon Prime offre à ses utilisateurs la possibilité de tester son service durant un total de 30 jours, tandis que le service coûte 49 euros par an. Avec une telle offre, nul doute que l'offre espère voir grandir exponentiellement son nombre d'abonnés payants. Si certains d'entre eux pourraient arrêter l'expérience après la période d'essai d'un mois, nul doute qu'Amazon en ressortira gagnant.