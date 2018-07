Summer Games Done Quick 2018 : 2 millions de dollars pour Médecins sans Frontières

2 millions de dollars récoltés : un tel record déjà atteint... mais l'hiver !

L'associationa tenu récemment son édition 2018 des SGDQ (pour), un événement qui permet aux joueurs, avides de bugs et/ou de vitesse, de démontrer l'étendue de leurs talents. Comme le nom de l'événement le laisse supposer, il s'agit ici de terminer le plus rapidement possible des jeux plus ou moins récents. Pour les spectateurs, c'est l'occasion d'admirer le skill invraisemblable de certains joueurs, mais aussi (et surtout) de faire des dons pour Médecins sans Frontières.Ainsi, en regardant des performances hors norme sur des jeux comme Cuphead, Celeste, Tomb Raider (premier du nom), FEAR ou encore Warcraft III, les joueurs ont fait preuve d'une générosité assez incroyable, puisque l'événement a permis de récolter pas moins de 2 145 477 dollars très précisément. Au total, ce sont 35 389 généreux donateurs qui se sont manifestés, avec un don moyen de 60 dollars.Ce n'est pas la première fois que l'événement parvient à lever une telle somme, puisque leset 2018 (version hivernale des Games Done Quick) ont également réussi cette prouesse. Le prochain marathon Games Done Quick 2019 aura lieu à Rockville, dans le Maryland, du 6 au 13 janvier 2019. Vous voilà prévenus.Pour ceux qui souhaiteraient (re)voir les principales performances de ces SGDQ 2018, il suffit de se rendre sur la chaîne Youtube officielle, à cette adresse