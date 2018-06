Japan Expo : Super Smash Bros Ultimate de la partie chez Nintendo !

Nintendo en force à la Japan Expo

Modifié le 29/06/2018 à 10h34

Un peu décevant à l'E3 2018, Nintendo sera évidemment de la partie à la Japan Expo, qui se tiendra du 5 au 8 juillet au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Le groupe nippon a en effet officialisé son programme, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les visiteurs auront de quoi faire avec bien sûr des titres déjà disponibles, mais également des jeux fermement attendus pour les prochains mois, dont Super Smash Bros Ultimate.En effet, présenté en long, en large et en travers à l'E3, le jeu de combat made in Nintendo sera bien de la partie à la Japan Expo, avec la possibilité pour les joueurs d'essayer ce futur hit de la Nintendo Switch, attendu en boutiques le 7 décembre prochain . Rappelons que cet épisode se veut l'opus « Ultime » de la saga, avec pas moins de 66 combattants au catalogue.Ce n'est pas tout, puisque Nintendo permettra également de s'essayer à Monster Hunter Generations Ultimate, Dark Souls Remastered, sans oublier Starlink : Battle for Atlas (récemment dévoilé par Ubisoft), Travis Strikes Again : No More Heroes, Okami HD ou encore Megaman 11. A noter également la présence en version jouable d'un certain Dragon Ball FighterZ, le hit de Bandai-Namco lancé en début d'année sur PS4 et Xbox One , et qui arrive très bientôt sur la console hybride de Nintendo. À noter également que des présentations de Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Evoli auront lieu chaque jour sur la scène principale.Enfin, un espace sera entièrement dédié à Nintendo Labo, afin qu'amis et familles puissent découvrir cette expérience originale et exclusive à la Nintendo Switch. Une expérience Nintendo Labo dont le test signé Clubic est toujours disponible à cette adresse , et qui pourrait retrouver un second souffle, côté ventes, en fin d'année selon Nintendo France, en profitant de l'effervescence des fêtes de Noël.