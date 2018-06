Mario Kart 8 Deluxe maintenant compatible avec Nintendo Labo

Un concours en Europe autour de Nintendo Labo

Créations : vous avez une idée de création Toy-Con originale ? Prenez du carton, allez dans l'Atelier Toy-Con et donnez libre cours à votre créativité. Votre seule limite est celle de votre imagination !

Personnalisations : utilisez des feutres, de la peinture, des stickers, des pochoirs et tout ce que vous voudrez, puis montrez-nous vos modèles uniques de Toy-Con personnalisés.

Enfants : dans cette catégorie, les enfants âgés de 12 ans maximum peuvent soumettre une création ou une personnalisation de Toy-Con originale. Ils peuvent même se faire aider d'un parent ou de toute autre personne responsable.

Modifié le 27/06/2018 à 11h42

Il y a quelques semaines sur Clubic, nous vous proposions notre test complet du concept Nintendo Labo , une expérience innovante et plutôt amusante, mais qui manquait quand même un peu de profondeur à nos yeux. En effet, malgré un coté très créatif et rafraîchissant, force est d'admettre qu'après quelques jours à peine, on ne sait plus réellement quoi faire de nos créations en carton...Aujourd'hui, Nintendo nous permet de ressortir l'un des Toy-Con présents dans le Multi Kit, puisqueest désormais compatible avec le petit guidon en carton que vous avez peut-être fabriqué il y a quelques jours. Via une simple mise à jour du jeu, il est désormais possible de jouer à Mario Kart 8 directement depuis le Toy-Con guidon.Dès à présent, les joueurs peuvent donc jouer à Mario Kart 8 Deluxe en mode téléviseur en utilisant le, ou en insérant la console Nintendo Switch directement dans le tableau de bord de la moto pour jouer en nomade. Que vous utilisiez le Toy-Con moto ou toute autre manette compatible, les options de pilotage comme la conduite assistée et l'accélération automatique seront disponibles pour aider les novices à rester sur la piste. Rappelons que le jeu de course signé Nintendo est le tout premier à être compatible avec un Toy-Con, mais d'autres titres seront compatibles dans le futur promet le groupe japonais.Toujours au sujet de Nintendo Labo, le groupe japonais organise bientôt un grand «» pour l'Europe. Inventeurs de génie ou esprits créatifs, tout le monde peut participer pour avoir une chance de remporter des prix exceptionnels comme une console Nintendo Switch spéciale, revêtue d'une robe en carton inédite.Les contributions pourront être envoyées sur le site Nintendo Labo du 19 juillet au 7 septembre, avec trois catégories au programme :