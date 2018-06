PlayStation : un bundle PS4 avec Fortnite pour le 16 juillet

Un bundle PS4 (Slim) + Fortnite

Modifié le 25/06/2018 à 10h42

Toujours pas deavec les joueurs sur Nintendo, mais unqui inclura le jeu et une console classique, sans édition collector.Déjà disponible sur ordinateurs, consoles et sur iOS (avant d'arriver bientôt sur Android), le jeu phénomènea tout récemment été lancé sur une certaine Nintendo Switch , avec (évidemment) un énorme succès auprès des joueurs. Du côté de chez Sony, le jeu est déjà disponible depuis quelques mois sur PS4, mais le géant nippon a décidé de lancer cet été un nouveau bundle réunissant le jeu signé Epic Games, ainsi que sa PS4, en version Slim.Officialisé via la page Facebook de PlayStation Italia, ce nouveauva donc permettre aux joueurs de mettre la main sur une console PS4 slim dotée de 500 Go de mémoire interne, sans oublier un exemplaire de Fortnite. Ce dernier est évidemment proposé ici en version complète, avec le mode. A cela s'ajoutent également un nouveau skin Royale Bomber, sans oublier une cagnotte de 500 V-bucks. A noter qu'il ne s'agit pas ici d'une console collector, puisque l'on retrouvera dans ce pack une PS4 Jet Black classique.A l'heure actuelle, il convient toutefois de préciser que ce bundle n'a pas (encore ?) été officialisé en France. Il devrait être lancé le 16 juillet prochain en boutiques, soit quelques jours avant le lancement de la nouvelle gamme, qui s'accompagnera d'un bundle PS4, lui aussi disponible également uniquement sur certains marchés (dont l'Italie encore une fois), mais pas la France Rappelons au passage que de nombreux joueurs critiquent la politique de Sony vis-à-vis de ce même Fortnite en terme de, le géant nippon n'étant (toujours) pas prêt à fraterniser avec la concurrence. Récemment, Nintendo et Microsoft ont porté un nouveau coup en la matière, avec la mise à jour « Better Together » de Minecraft, permettant aux joueurs Nintendo Switch de jouer avec les joueurs Xbox One . Reste à savoir maintenant si Sony se décidera un jour à ouvrir les vannes duou non...