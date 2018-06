Anker : deux batteries officielles Nintendo Switch le 15 juillet

Deux batteries officielles pour Nintendo Switch chez Anker

Modifié le 25/06/2018 à 17h23

Mieux encore, lespourront facilement être utilisées lors des déplacements, grâce à une recharge par câble.Le spécialiste en solutions de charge Anker va proposer dès le 15 juillet prochain en boutiques un tandem de batteries sous licence officielle Nintendo Switch. Des batteries taillées pour les joueurs nomades bien sûr, puisque ces blocsn'encombrent pas la console grâce à leur recharge par câble pour permettre de l'utiliser en déplacement tout en évitant le moindre problème de surchauffe.Anker précise avoir collaboré plus de six mois avec Nintendo sur l'optimisation de ces deux batteries officielles,promet le fabricant. Les technologies utilisées permettent une recharge de la console en moins de 3 heures via le port USB-C, et proposent jusqu'à 15 heures de batterie supplémentaire pour des parties qui peuvent désormais durer jusqu'au bout de la nuit. Bien sûr, le système permet de recharger sa console tout en continuant à jouer.Aux joueurs maintenant de décider du modèle le plus approprié à leur usage, puisque Anker va lancer un modèle haut de gamme, permettant de profiter de 15 heures de jeu supplémentaires, pour 99,99 euros. De son côté, le modèleoffrira jusqu'à 9 heures de charge en plus. Les nouvellesInnovations seront disponibles à la Fnac et chez Boulanger le 15 juillet.