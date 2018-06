PUBG présente ses excuses et dédommage les joueurs bannis par erreur

PUBG intraitable avec les cheaters, mais sait reconnaître ses erreurs

Hey PUBG players, due to a glitch in our system we have banned a bunch of innocent players within the past hour. We are really sorry for this and are working on reverting all false bans ASAP. — BattlEye (@TheBattlEye) 8 juin 2018

Un dédommagement promis aux concernés

Thank you to our more than 400 million players worldwide across PC, Xbox, and Mobile. In honor of this milestone, PUBG on Steam is now on sale at a discount for the first time ever.



More info: https://t.co/ZhbhOs1TGf



PUBG on Steam: https://t.co/ikoUcZ6TI3 pic.twitter.com/JwOa3zdz3O — PUBG (@PUBG) 19 juin 2018

Modifié le 22/06/2018 à 17h14

Un nouveau cas de bannissements sans aucune raison s'est produit et cette fois-ci, le studio s'excuse et dédommage les joueurs qui ont été victimes de cette erreur.Le jeu de la filiale de Bluehole a connu des temps durs depuis plusieurs mois. PUBG a vu beaucoup de ses joueurs bannis. En décembre 2017, le nombre de bannis total était de 1,5 million de joueurs, et cela, grâce au logiciel anti cheater de BattlEye. En février, BattleEye annonçait sur Twitter avoir banni plus de 1 million de tricheurs rien qu'en janvier 2018. Mais suite à de nombreux témoignages et de plaintes sur les réseaux sociaux, il s'est avéré que beaucoup de joueurs avaient été bannis injustement. Nombreux ont été victimes d'un glicht du logiciel, qui eut la malheureuse conséquence pour beaucoup de joueurs de les bannir du jeu. Le 8 juin, BattlEye publiait un tweet avec un message d'excuses envers les malchanceux.Mais le cas de bannissements illégitimes se répète et le studio de développement du jeu publie sur son site le 20 juin 2018, un communiqué dans lequel il présente ses excuses pour des bannissements survenus entre le 16 juin 19 heures (heure française) et le 17 juin, 12 heures. «» Ceux qui étaient connectés à la version 3.8.38.15 durant cette période et ont été victimes d'un bannissement sans raison pourront être dédommagés.PUBG compte plus de 50 millions de copies vendues dans le monde, depuis sa publication le 27 mars 2017. Avec près de 90 millions de joueurs jouent chaque jour, il n'est finalement pas étonnant que des tricheurs se cachent parmi eux. Et donc finalement, que quelques innocents soient touchés sur les sentiers de la guerre, contre le hackers. Mais le studio sait se faire pardonner, il promet aux joueurs concernés qu'ils pourront être dédommagés de 20.000 BP sur le portefeuille virtuel pour le désagrément, soit l'équivalent de 1.000 kills dans le jeu. Une compensation qui permettra à de nombreux joueurs d'agrandir leur garde-robe virtuelle. «. »La veille de ce message, PUBG remerciait ses plus de 400 millions de joueurs enregistrés de son avancement et de leur soutien depuis sa création. Et pour fêter ça, le jeu est en réduction de 10 euros sur Steam, soit 19,99 euros, du 19 juin au 5 juillet 2018. Un beau coup marketing de la part du studio, qui remercie les joueurs l'ayant soutenu en faisant une promotion pour des personnes susceptibles de vouloir rejoindre les rangs...