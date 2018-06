Better Together : Nintendo et Microsoft s'associent avec Minecraft

Modifié le 22/06/2018 à 10h11

L'an dernier, Microsoft lançait la mise à jourdédiée à. Unqui permettait aux joueurs Xbox One, PC ou mobiles de pouvoir jouer ensemble. Aujourd'hui, cette expérience va un peu plus loin, puisqu'elle inclut également les joueurs Nintendo Switch, qui vont donc partager les même serveurs de jeu que les plateformes citées ci-dessus.Une excellente nouvelle pour les joueurs, avec une dimensiontoujours plus étoffée... et un joli pied de nez à Sony qui, de son côté, se refuse encore et toujours à proposer la moindre fonction similaire. Rappelons que Minecraft n'est pas le premier jeu à proposer du, puisque le phénomène Fortnite est lui aussi concerné... sauf pour Sony, qui empêche l'utilisation d'un compte Fortnite PS4 sur Nintendo Switch... La mise en avant de cette collaboration pourrait bien pousser Sony à revoir sa position sur le sujet.Sur Nintendo Switch, pour profiter de ceMinecraft, il suffit de télécharger le jeu via l'eShop, ou de le récupérer gratuitement si on est déjà détenteur de. Microsoft précise que tout les contenus DLC de la version précédente du jeu sur Nintendo Switch sont transférables dans cette mise à jour. A noter que cette version inclut également le contenu du