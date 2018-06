Sony PlayStation Hits : les plus grands hits PS4 à 19,99 euros !

La gamme PlayStation Hits en approche

Modifié le 21/06/2018 à 14h44

Si vous gardez un souvenir ému de la gamme Platinum initiée sur PSOne (avec la fameuse jaquette grise), alors vous serez ravis d'apprendre que Sony va lancer son nouveau labelle 18 juillet prochain. Concrètement, cela va permettre aux joueurs de retrouver une sélection de titres de qualité, proposés au prix de 19,99 euros seulement. Sony précise que cette gamme sera disponible en boutiques, reconnaissable grâce à un large bandeau rouge sur la jaquette, mais aussi en version numérique, sur le PS Store.» promet le géant nippon. La première salve de jeux attendus pour le 18 juillet prochain inclura notamment Bloodborne, DriveClub, Killzone Shadow Fall, LittleBigPlanet 3, Ratchet & Clank, Uncharted 4...Evidemment, la sélection fera également la part belle aux jeux signés de divers éditeurs tiers comme Project CARS, Assassin's Creed Black Flag; Watch Dogs, Mortal Kombat X ou encore Street Fighter V. Evidemment, Sony ajoutera de nouveaux jeux au fil des mois à sa nouvelle gamme PlayStation Hits.A noter également que dans certaines régions, Sony lancera également le pack, qui comprend une PS4 Jet Black 1 To, 1 manette DualShock 4, sans oublier Uncharted 4, The Last of Us Remastered et Ratchet & Clank, le tout, pour 349 euros.La mauvaise nouvelle, c'est que ce dernier ne sera pas disponible en France, mais seulement sur certains marchés et notamment l'Espagne, l'Italie, ou encore le Portugal.