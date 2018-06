Bon Plan : la PS4 slim 500 Go à 231 euros

Jouez au plus fin

La guerre des consoles fait rage

Modifié le 21/06/2018 à 16h16

L'E3 vient de se terminer, et comme vous avez pu le constater si vous êtes un tant soit peu gamer, les mois qui viennent s'annoncent pour le moins chargés de hits potentiels. L'occasion, si ce n'est déjà fait, de passer à la génération de consoles actuelle, en acquérant par exemple une Playstation 4 Slim pour profiter de petites merveilles commeouCe modèle, seconde itération de la Playstation, offre un design plus compact et plus élégant, avec un petit gain de performance. Il dispose d'un stockage de 500 Go, et vous sera livré dans sa configuration d'usine.Ce pack comprend aussi une manette Dual Shock 4, un câble d'alimentation et un câble HDMI. En l'achetant chez reBuy, vous pourrez l'obtenir dans un état proche du neuf pour 230,99 euros, et bénéficier de la garantie de 36 mois offerte par la plateforme.Envie de passer à la vitesse supérieure ? Si vous souhaitez profiter au maximum de vos jeux, peut-être que lane vous conviendra pas, et que votre cœur penche plus en faveur de la. Il faut dire que cette version de la console bénéficie de capacités supérieures, vous permettant de faire tourner vos jeux en 4K sans aucun problème. Cette version, disposant d'un stockage de 1To, est comme neuve et disponible pour 354,99 euros.Mais quid de la concurrence ? Si vous n'êtes pas un fan de Sony, qu'à cela ne tienne, car reBuy a aussi des Xbox dans son catalogue. La Xbox One S 500 Go par exemple, disponible à 204,99 euros dans un état comme neuf, et qui est livrée avec une manette sans fil, un socle, et tous les câbles nécessaires à son bon fonctionnement. Comme c'est le cas pour les autres mobiles, cette console a été vérifiée par de techniciens, remise à ses paramètres d'usine, et bénéficie d'une garantie de 36 mois.