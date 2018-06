Nintendo 2DS XL : des bundles pour l'été (et un collector Animal Crossing !)

La NEW 2DS XL en forme pour l'été !

Modifié le 18/06/2018 à 09h49

On le sait, depuis un peu plus d'un an maintenant, Nintendo a retrouvé le sourire grâce à l'énorme succès de sa Switch. Une console alimentée en hits de manière régulière, avec pour 2018 quelques portages Wii U ( Bayonetta 2 Donkey Kong Country : Tropical Freeze , Hyrule Warrriors...) mais aussi quelques nouveautés (Sushi Striker : Way of Sushido, Owlboy, Kirby Star Allies , Hollow Knight...). C'est (forcément) un peu plus calme du côté de la famille 2DS/3DS, même si Nintendo n'a aucunement décidé d'abandonner cette dernière sur le bord de l'autoroute des vacances. La preuve, avec trois nouveauxprévus pour ces prochaines semaines.Ainsi, Nintendo va lancer dès la fin du mois de juin un premier pack réunissant sa console NEW 2DS XL , en coloris noir/citron vert, laquelle disposera d'un certain Mario Kart 7 préinstallé sur la carte mémoire 4 Go fournie. Un second pack, disponible lui aussi le 29 juin prochain, va réunir la console en finition blanc/lavande, avec cette fois la présence sur la carte microSD de Tomodachi Life. A noter que les deux packs seront fournis avec un adaptateur secteur.Enfin, les collectionneurs seront ravis d'apprendre que Nintendo va également lancer une autre. Cette dernière permettra de retrouver une console relookée à la mode Animal Crossing, avec évidemment le jeu Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo sur la carte microSD fournie. Une excellente opportunité pour ceux qui n'ont pas encore de 3DS/2DS de craquer pour ce modèle atypique, mais aussi pour les passionnés de compléter leur collection. Une NEW Nintendo 2DS XL Edition Animal Crossing qui sera disponible le 20 juillet en boutiques.