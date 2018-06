Super Week-end eBay: la manette pour Dualshock 4 V2 à 41,45 euros

Une promo de (dual) choc

Ergonomie et efficacité

Modifié le 14/06/2018 à 11h39

Avec la sortie récente de titres comme Street Fighter 30th Anniversary Collection ou Dragon Ball Fighter Z, que nous avons par ailleurs testé dans nos colonnes , quoi de mieux qu'organiser des soirées pizza/jeux vidéo/canapé à la maison ? Un programme qui nécessitera immanquablement une seconde manette, c'est pourquoi nous vous proposons de découvrir cette offre qui vous permettra de récupérer une Dualshock 4 toute neuve pour 41,45 euros.Une ristourne de 36% loin d'être négligeable qui vous fera tout de même économiser 23,50 euros. Super Weekend oblige, les frais de ports sont gratuits et les retours sont acceptés. Petite précision, le vendeur étant situé en Espagne, le délai de livraison est estimé entre le 19 et le 29 juin prochain.Manette emblématique de la Playstation, la Dualshock est une manette a conquis le cœur de nombreux joueurs en raison de son ergonomie. Pour cette seconde version de la Dualshock 4, les ingénieurs de Sony ont encore amélioré leur produit, en réduisant par exemple l'écart entre les joysticks et en améliorant la qualité de leur matériau. Une amélioration que l'on retrouvera aussi au niveau des gâchettes, qui gagnent en sensibilité.Mais la plus grosse nouveauté de cette seconde version consiste sans doute en l'implémentation de la communication via USB là où la manette n'utilisait auparavant que le Bluetooth. Une manière de réduire la latence à chaque pression de touche, et ainsi gagner en rapidité d'exécution.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risqu