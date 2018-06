GTA V à 10€ et jusqu'à -50% sur votre panier chez Gamivo

Le plein de jeux à pas cher

Si votre panier atteint une valeur de 1 à 20 euros , vous pourrez utiliser le code CLUBIC50 pour obtenir 50% de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les 100 premiers utilisateurs .

, vous pourrez utiliser le code pour obtenir de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les . Si votre panier atteint une valeur de 21 à 30 euros , vous pourrez utiliser le code CLUBIC30 pour obtenir 30% de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les 200 premiers utilisateurs .

, vous pourrez utiliser le code pour obtenir de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les . Si votre panier atteint une valeur de 31 à 40 euros , vous pourrez utiliser le code CLUBIC15 pour obtenir 15% de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les 400 premiers utilisateurs .

, vous pourrez utiliser le code pour obtenir de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les . Si votre panier atteint une valeur de 41 à 50 euros, vous pourrez utiliser le code CLUBIC5 pour obtenir 5% de réduction immédiate sur le total. Ce code ne sera valable qu'une seule fois par personne, et pour les 500 premiers utilisateurs. Voir toutes les offres sur Gamivo

Attention toutefois, nous tenons à préciser, comme nous l'avons rapporté dans notre dossier sur le marché gris des clefs logicielles, que Gamivo propose des tarifs sans les 20% de TVA française par défaut. Pour rester en accord avec la loi française, il est fortement conseillé de cocher la case adéquate lors de la validation de votre panier. N'hésitez pas non plus à aller lire notre dossier complet pour en apprendre plus sur le marché des clefs logicielles.





Modifié le 14/06/2018 à 12h15

Comme nous l'avons déjà précisé un peu plus haut, Gamivo est une Marketplace dont la spécialité est de vendre des clefs pour des logiciels ou des jeux à bas prix. Pour se faire, elle compte sur une armée de revendeurs dont la fiabilité est garantie par un système de notation. Cette multiplicité des vendeurs, et sa situation géographique lui permet de proposer des tarifs plus bas que la moyenne, et il faut le dire, assez attractifs.Pour vous permettre de faire baisser encore plus la facture, Cubic s'est associé à Gamivo pour vous offrir quelques codes promotionnels qui vous permettront d'obtenir une réduction allant jusqu'à 50% sur le total de votre panier. Chacun des codes ne pourra être utilisé qu'un nombre de fois limité, et pour un certain montant. Des conditions que nous allons détailler ci-dessous.