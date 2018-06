Super Smash Bros Ultimate : le 7 décembre sur Nintendo Switch

Super Smash Bros se fait Ultimate sur Nintendo Switch

Depuis quelques éditions déjà, Nintendo a troqué sa conférence pré-E3 contre un rendez-vous vidéo proposé directement sur YouTube : le. En 2018, le géant nippon a donc diffusé sa fameuse présentation vidéo, qui revenait sur les titres majeures attendus dans le courant de cette année 2018. On a ainsi pu en savoir davantage sur le DLC de Xenoblade Chronicles 2, mais aussi sur Octopath Traveller, sans oublier l'arrivée de Fortnite sur Nintendo Switch . Une très grande partie de ce Nintendo Direct était toutefois dédiée à un seul et unique jeu :En effet, Nintendo a accordé environ 25 minutes à ce titre attendu pour le 7 décembre prochain. Unqui se veut l'un desles plus riches de toute l'histoire du jeu vidéo. Ce nouvel opus inclura en effet tous les personnages figurant dans les épisodes de la franchise, qui a vu le jour il y a près de vingt ans maintenant.Les fans pourront ainsi profiter du retour de personnages appréciés tels que les Ice Climbers ou les dresseurs de Pokémon, mais ils découvriront aussi de nouveaux combattants comme Ridley de la série Metroid et les Inklings de la franchise Splatoon. On y retrouvera également Megaman, Ryu, Mario, Luigi, Kirby, Peach, Samus, Fox, Falco, Yoshi, Olimar, Link, Snake... Bref, que du (très) beau monde. Le titre propose en outre diverses options de contrôle, dont les manettes Nintendo GameCube (originales ou récentes), les Joy-Con ou encore la manette Nintendo Switch Pro. Grâce à la console Nintendo Switch, les joueurs peuvent désormais se défier quand et où ils le souhaitent, en mode portable ou sur table, tout en profitant du jeu en ligne.Bonne nouvelle également pour les collectionneurs d'Amiibo, puisque toutes les figurines de la série. seront compatibles avec le jeu, et les figurines amiibo de chaque combattant en dehors de la série sont également compatibles. Bref, unqui s'annonce comme l'épisode le plus complet jamais proposé par la firme, avec pas moins de 66 combattants, tous attendus pour le 7 décembre.