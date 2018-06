Fortnite est disponible gratuitement dès maintenant sur Switch

Fortnite sur Switch : le même jeu que sur les autres plateformes

Découvrez la bande annonce de Fortnite sur Nintendo Switch de l'E3

L'arrivée deétait au coeur de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Au cours du Nintendo Direct diffusé hier soir, l'éditeura donc pris le soin de confirmer le lancement de son jeu phénomène sur la console hybride de Nintendo. Histoire de parfaire l'annonce, l'éditeur américain a annoncé une disponibilité immédiate, et Fortnite est donc disponible gratuitement depuis quelques heures maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch Après les PS4, Xbox One, les ordinateurs, sans oublier iOS et bientôt Android, le jeu multijoueur du moment Fortnite célèbre son arrivée sur la console de Nintendo. Il est maintenant possible de faire équipe avec ses amis, dans la même pièce ou tout autour du monde !Epic Games prend le soin de préciser que «». Evidemment, sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent faire équipe avec leurs amis, qu'ils soient ensemble ou à l'autre bout du monde, avec la possibilité toujours bienvenue de jouer n'importe où. Une excellente nouvelle donc pour les joueurs qui n'ont donc plus à jalouser les plateformes concurrentes en ce qui concerne ce titre on ne peut plus populaire.