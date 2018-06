The Last of Us Part II : plus de 10 minutes de gameplay à l'E3 2018

Un The Last of Us Part II plus mature, plus violent

Modifié le 12/06/2018 à 16h52

On y découvre qu'Ellie a soif d'une vengeance très sanglante, dont l'origine reste encore à découvrir.Dans, on retrouve donc le personnage d'Ellie, qui partageait l'affiche avec Daniel dans le premier opus. Désormais, Ellie a 19 ans et a trouvé un semblant de paix et de normalité à Jackson. Elle a pu être une adolescente assez normale et a réussi à forger des relations durables. Ellie sera rapidement poussée dans une quête violente de vengeance qui la poussera à ses limites. Une quête alimentée par une envie de faire payer tous ceux qui lui ont fait du tort.A l'occasion de la conférence PlayStation tenue cette nuit à Los Angeles,a diffusé une large séquence de gameplay de ce The Last of Us Part II. Une séquence qui mélange astucieusement gameplay et séquences scriptées pour un résultat très fluide, très naturel à l'écran, mais également d'une violence parfois dérangeante. Cette chère Ellie n'hésite pas à terrasser ses adversaires, par tous les moyens possibles. A l'heure actuelle, impossible de découvrir l'origine de la rage qui anime la jeune fille, mais on imagine que la perte d'un être cher n'y est pas étranger. Reste désormais à attendre sagement l'annonce d'une date de sortie définitive pour cette nouvelle exclusivité PS4 qui devrait faire grand bruit à sa sortie.Selon Neil Druckman, aux commandes de ce second opus :