Assassin's Creed Odyssey : vos choix auront de vrais impacts

Un duo de héros pour le nouvel Assassin's Creed Odyssey

Des choix impactants votre histoire... mais pas l'Histoire

Modifié le 13/06/2018 à 17h38

Ce nouvel épisode demandera aux joueurs de faire des choix impactant l'histoire et le monde dans lequel évoluera Alexios ou Kassandra.Comme prévu, Ubisoft a bel et bien annoncé un nouvel Assassin's Creed, qui sera disponible le 5 octobre prochain. Un opus baptisé Odyssey, qui se veut un RPG ambitieux dans lequel les choix du joueur sont au coeur de l'expérience. Ainsi, dès le tout début du jeu, le joueur sera heurté à un premier choix crucial, à savoir, pour vivre cette aventure au coeur de la Grèce antique, remplie de mythes et de légendes, aux environs du 5ème siècle avant JC durant la guerre du Péloponnèse qui vit s'affronter Sparte et Athènes.proposera également un tout nouveau système narratif qui permettra aux joueurs de tracer leur propre destinée, leurs choix impactant directement l'évolution du monde qui les entoure, des personnages et de l'histoire. Le destin de la Grèce antique en dépendra. Les joueurs pourront bien sûr personnaliser leurs armes et équipements, maîtriser et améliorer des capacités spéciales ainsi que participer à d'immenses batailles entre des centaines de Spartiates et d'Athéniens. Après l'Egypte dans l'épisode Origins , Assassin's Creed Odyssey promet donc un tout nouveau pays à découvrir. Des plages vierges aux villes animées, des monts enneigés aux profondeurs de la mer Égée, les joueurs rencontreront les plus célèbres personnages et figures mythiques de la Grèce et vivront leur propre odyssée. A noter que le joueur ne pourra pas changer le cours de l'Histoire telle que nous la connaissons. Ainsi, comme le souligne Jonathan Dumont : «» Un épisode en gestion depuis plus de trois ans du côté de chez Ubisoft Québec, à venir début octobre donc sur PS4, Xbox One et PC.