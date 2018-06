Neo-Geo Mini : SNK propose une présentation complète en vidéo

La Neo-Geo Mini dévoile (presque) tous ses secrets !

On ne peut que se demander s'il sera facile de jouer sur une console au format aussi réduit...Si SNK avait déjà officialisé sa Neo-Geo Mini , le groupe nippon n'avait pas encore fait la démonstration de sa future borne d'arcade miniature. C'est évidemment dans le cadre de l'E3 que SNK a pris le soin de procéder à une présentation vidéo complète de sa machine, l'occasion notamment de se rendre compte du côté très compact de cette Neo-Geo Mini.En effet, rappelons que cette borne d'arcade s'articule autour d'un écran de 3,5" de diagonale, ce qui est très (trop ?) petit. Malgré cet écran réduit et un stick arcade minuscule, SNK promet que l'expérience de jeu sera très agréable. Sur la machine, on retrouve également quatre boutons de jeu, ainsi que les touches Start et Select.SNK promet une interface intelligente, permettant notamment d'effectuer des sauvegardes rapides, ou même d'accéder à un menu via une simple combinaison de touches. Evidemment, la Neo-Geo Mini n'a pas vocation à être nomade, puisqu'elle pourra également être reliée à un écran via sa prise HDMI. On pourra alors profiter des joies de ces jeux d'antan seul ou avec un ami, à condition d'opter pour les manettes de jeu qui seront vendues séparément.Enfin, SNK a confirmé à nouveau la mise en place de deux version de cette, avec une édition réservée pour le Japon, et une autre pour le reste du monde. Outre des changements d'ordre esthétique, les deux versions offriront également une ludothèque quelque peu différente, avec 40 jeux dans chacune des deux bornes, mais une quinzaine de jeux exclusifs à chaque version. La Neo-Geo Mini sera disponible dans le courant de l'été au Japon, et « plus tard » dans le monde. On attend désormais de connaitre le prix de cette étonnante petite borne d'arcade, sur laquelle on a quand même hâte de poser nos mains.Découvrez la vidéo de présentation dévoilée lors de l'E3 2018 :