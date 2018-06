Resident Evil 2 Remake : présentation vidéo durant la conférence PlayStation E3

Resident Evil 2 Remake enfin en vidéo !

Modifié le 12/06/2018 à 10h45

Depuis son annonce,s'était enfermé dans un mutisme assez préoccupant, à tel point que certains craignaient l'annulation pure et simple du projet. Heureusement, la conférence PlayStation de cet E3 2018 a permis à Sony et Capcom d'enfin dévoiler une vidéo très concrète de cette refonte du jeu culte de 1998. Unattendu pour le 25 janvier 2019, qui sera disponible sur PS4, Xbox One et PC.Ainsi, deux ans après le sensationnel Resident Evil 7 , Capcom va de nouveau faire frémir les fans de la saga Biohazard, avec le remake du second opus. Rappelons que le premier épisode a déjà connu les joies de la refonte 3D, avec Resident Evil Rebirth sur Nintendo GameCube, paru en 2002. Un Resident Evil 2 Remake qui va permettre de retrouver les personnages phares de l'aventure, à savoir Leon et Claire, dont les visages font beaucoup parler, dans une nouvelle version qui promet d'être sacrément revisitée.Ce remake abandonnera évidemment les points de vue fixes de l'époque pour une caméra épaule nettement plus dans l'air du temps. La partie audio sera elle aussi totalement remaniée, tout comme la technique du jeu, qui semble vouée à afficher des zombies plus détaillés que jamais et des environnements de toute beauté.Selon Capcom, : «» De notre côté, on a très hâte de mettre la main sur ce Resident Evil 2 nouvelle génération !Nous vous laissons découvrir les vidéos présentées lors de l'E3 2018 par Capcom :