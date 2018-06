FIFA 19 : l'UEFA Champions League sera de la partie !

L'UEFA Champions League arrive dans FIFA 19 !

Comme on pouvait s'y attendre, c'est bien Electronic Arts qui récupère la prestigieuse compétition, jusqu'alors uniquement disponible avec la saga PES.C'était une évidence : après la fin du contrat liant l'UEFA Champions League à Konami pour la saga PES , la prestigieuse compétition européenne a rapidement été récupérée par Electronic Arts pour être intégrée dans le prochain FIFA 19. A l'occasion de l'E3 2018, le géant américain a ainsi officialisé la disponibilité prochaine de son nouveau rejeton footballistique, avec une date de sortie d'ores et déjà connue, puisque FIFA 19 sera disponible le 28 septembre prochain. Un opus à venir sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.pourra donc s'appuyer sur la, depuis la phase de groupes jusqu'à la finale, mais proposera également un nouveau mode Aventure : Champions. Ce dernier demandera aux joueurs de remporter la coupe à grandes oreilles avec ce cher Alex Hunter. Sur le terrain, EA promet un tout nouveau système de contrôle actif qui devrait révolutionner la réception du ballon et les tirs.Dans les duels, les réactions et les aptitudes des joueurs détermineront l'issue de la lutte pour la possession du ballon, alors qu'un nouveau système de tactique dynamique offrira une plus grande latitude aux utilisateurs pour paramétrer leur équipe et personnaliser leur approche tactique, entre autres.Côté jaquette,va remettre Cristiano Ronaldo à l'honneur, mais ce dernier partagera l'affiche avec un certain Neymar Jr. EA précise que les joueurs ayant précommandé l'édition Champions sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch bénéficieront de trois jours d'accès en avance, d'un maximum de 20 packs Jumbo Premium Or FUT ainsi que des éléments Cristiano Ronaldo et Neymar Jr en prêt pour sept matchs FUT, entre autres., a précisé Aaron McHardy, producteur exécutif pour EA SPORTS FIFA.