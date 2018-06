E3 2018 : le résumé de la conférence Xbox One

Le X de Xbox de retour ?

Le géant américain a profité de l'pour annoncer de nombreux jeux, dont Devil May Cry 5, Fallout 76 ou un DLC de Cuphead.En difficulté depuis quelques mois maintenant face à une PS4 qui aligne les exclusivités (de qualité), Microsoft se devait de frapper fort durant cet E3 2018. Pour y parvenir, le géant américain a avancé sa conférence, qui s'est tenue hier soir. Une conférence qui a permis à Microsoft de présenter pas moins de 50 jeux, dont 18 exclusivités, et 15 titres présentés enDurant sa conférence, Microsoft a notamment tenu à démontrer sa volonté de. Pour cela, le groupe s'est offert un nouveau quintet de studios, avec notamment, mais aussi(Forza Horizon),(State of Decay 2), sans oublier(We Happy Few) et enfin, à l'origine notamment du récent Hellblade. Microsoft a également profité de l'occasion pour annoncer que sonproposera bientôt une nouvelle fonction, permettant de démarrer les jeux plus rapidement, même si le téléchargement vient de démarrer.Microsoft a également diffusé de nombreuxdeà venir, avec notammentou encoreDes titres très attendus, dont certains ont fait leur toute première apparition publique durant cette, mais qui seront également disponibles chez la concurrence.Microsoft avait également quelques exclusivités dans sa besace, avec notamment une nouvelle vidéo de(2019), mais aussi(2019), un DLC pour Cuphead (2019), sans oublier, attendu pour le 2 octobre prochain. A cela s'ajoute également une triplette de nouveaux projets autour de la licence, avec un étonnant Gears Pop! (sur iOS et Android), mais aussi un certain Gears Tactics, sans oublier Gears 5, attendu en 2019. Tout cela sans oublier, qui a ouvert les festivités, et qui est attendu (visiblement) pour 2019. Enfin, Microsoft a également confirmé le retour d'un certain Battletoads, mais rien de concret n'a été dévoilé à son sujet.», a déclaré Phil Spencer, Executive Vice President en charge du Gaming chez Microsoft.Une conférence globalement réussie pour Microsoft, qui a su présenter quelques jolies exclusivités, même si, en y regardant de plus près, la plupart sont attendues pour 2019 au plus tôt. De même, le géant américain a su créer un effet de surprise en devançant la conférence Sony, permettant à Microsoft de présenter pour la première fois quelques titres très attendus comme Devil May Cry 5, Fallout 76 ou encore The Division 2. Rappelons que la conférence PS4 aura lieu ce mardi à 3 heures du matin en France. L'occasion pour Sony de faire la démonstration (on l'espère !) de titres tels que The Last of Us II, Spiderman, Death Stranding et pourquoi pas de Resident Evil 2 Remake qui sait...