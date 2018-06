Telltale's The Walking Dead : The Final Season, disponible le 14 août

The Walking Dead : la fin démarre le 14 août

Modifié le 08/06/2018 à 16h58

Après deux saisons, unMichonne et un récent The New Frontier, la saga Walking Dead par Telltale Games va proposer sa Final Season à compter de cet été. Un jeu au format épisodique, dont le premier chapitre sera donc disponible le 14 août. A noter que les joueurs Nintendo Switch ne sont pas oubliés, puisque l'éditeur annonce une disponibilité calée pour la fin de l'année.Les joueurs peuvent dès maintenant précommander le jeu sur la plateforme de leur choix pour une vingtaine d'euros. Sur le Microsoft Store par exemple , le jeu est proposé pour 23,99€. Cela permettra évidemment de bénéficier d'un accès immédiat aux quatre chapitres de cette ultime saison dès que ceux-ci seront disponibles, mais les joueurs PS4 et Xbox One pourront également recevoir un code pour télécharger, qui regroupe les 19 épisodes de la saga. Sympa.Un The Walking Dead : The Final Season qui permettra aux joueurs de suivre les aventures de la jeune et courageuse Clementine, qui va devoir se reconstruire tout en s'occupant du petit AJ. Une nouvelle saison pleine d'émotions nous promet l'éditeur, mais également dotée d'un gameplay remodelé avec en prime un nouveau style graphique. A noter que le jeu sera également compatible 4K HDR sur les plateformes concernées. Soulignons également le fait que le jeu bénéficiera de doublages intégraux en français, allemand, espagnol, portugais, italien, russe et chinois.