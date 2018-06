Diablo 4 dans les cartons de Blizzard ?

Un projet encore non annoncé

Nouveau jeu Diablo ou DLC ?

Modifié le 06/06/2018 à 17h46

Impossible cependant d'en déduire s'il s'agit d'un Diablo 4 ou d'un DLC de Diablo 3.En surfant sur le site internet deet plus précisément sur la section des offres d'emplois , il est possible d'y trouver depuis peu de nombreuses offres d'embauches en rapport avec un projet encore non annoncé de la licenceS'il existe de nombreuses rumeurs sur un éventuel portage de Diablo 3 sur Nintendo Switch, ces offres d'emplois ne semblent cependant pas concerner ce portage. En jetant un œil dans la description accompagnant les postes à promouvoir, on peut y lire de nombreuses indications qui laissent supposer que Blizzard serait bel et bien en train de travailler sur un projet bien plus profond qu'un portage.." annonce l'une des offres d'emplois Bien que les informations accompagnant ces nouveaux postes laissent supposer qu'il pourrait s'agir d'un nouveau jeu Diablo, il est malheureusement impossible de savoir précisément de quoi il en ressort.Il n'est par exemple pas improbable que cette nouvelle vague d'embauche se fasse dans l'optique de développer un nouveau DLC, d'autant plus que le dernier contenu additionnel en date pour cette licence remonte à seulement 1 an.Impossible non plus de se baser sur les intervalles de temps entre la sortie de chaque jeu Diablo pour spéculer sur l'éventuelle sortie d'un Diablo 4, Blizzard ayant attendu 12 ans après Diablo 2 pour sortir le 3.