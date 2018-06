The Crew 2 offert pour l’achat d’une GeForce GTX 1080, GTX 1080 Ti ou d’un PC éligible

Donnez-moi la GeForce

Rejoignez la bande

Modifié le 06/06/2018 à 16h10

NVIDIA et quelques boutiques partenaires comme Cdiscount Rue du Commerce ou Top Achat vous proposent donc, et ce jusqu'au 3 juillet prochain, de récupérer gratuitement le jeu (pas encore sorti) The Crew 2, si vous achetez certains produits NVIDIA.Pour obtenir votre jeu, vous devrez acheter soit une GeForce GTX 1080, soit une GeForce GTX 1080 ti, soit un PC fixe ou portable qui embarque une Geforce GTX 10XX éligible à cette opération. Vous pourrez très facilement retrouver les ordinateurs porteurs de l'offre sur la page de l'opération , ou sur les sites marchands cités plus haut.Si jamais vous êtes tenté par un changement de carte graphique, ou même par une toute nouvelle configuration, ce petit cadeau pourra peut-être vous aider à franchir le pas. Comme son nom l'indique, The Crew 2 est la suite de... The Crew. Il s'agit d'un jeu de course en monde ouvert, qui vous proposera de nombreuses activités dans la contrée de Motornation.Si le premier épisode se contentait de vous mettre derrière le volant de voitures, ce nouvel épisode s'ouvre à de nouveaux horizons en vous proposant de piloter motos, bateaux et avions en un tournemain.