Red Dead Redemption II : 3 éditions spéciales ou limitées dévoilées

Modifié le 05/06/2018 à 09h59

La fin d'année 2018 sera évidemment marquée par la disponibilité d'un certain. En effet, après le très prisé GTA V, il est temps pour Rockstar Games de tourner la page (mais pas complètement) et de proposer aux joueurs la suite très attendue de ce titre paru sur PS3 et Xbox 360. A cette occasion, l'éditeur va évidemment proposer de nombreuses déclinaisons de son jeu, avec divers bonus à la clé.Ainsi, il faut savoir que chaque précommande de Red Dead Redemption II inclura ces deux bonus additionnels pour le mode Histoire. On profitera ainsi du Cheval de guerre, soit un superbe cheval de guerre ardennais gris qui se veut un partenaire idéal lors des combats. Plus courageux et plus endurant qu'une monture ordinaire, ce cheval sait garder son calme pendant les batailles. On pourra aussi profiter du kit de survie du hors-la-loi, qui contient des ressources essentielles pour survivre, notamment des objets qui restaurent votre santé, votre Sang-froid et bien plus encore. En plus du contenu ci-dessus, ceux qui pré-commanderont le jeu via le PS Store ou le Xbox Live pourront prétendre à de l'argent bonus pour le mode Histoire, mais aussi à une carte au trésor exclusive.En ce qui concerne les éditions physiques,sera proposé en version standard, mais ceux qui souhaitent un peu plus de prestige pourront opter pour la Special Edition. Cette dernière inclut notamment une mission de braquage et un repaire de bandits dans le mode Histoire, un cheval noir tacheté pur-sang, un talisman et un médaillon, des améliorations, de l'argent bonus, la tenue d'as de la gâchette Nuevo Paraiso et un accès gratuit à diverses armes bonus. Une édition spéciale affichée à 84,99 euros.Les joueurs souhaitant s'offrir encore plus de bonheur pourront se jeter sur l'Ultimate Edition. Celle-ci inclut le contenu du mode Histoire de l'Édition spéciale ainsi que du contenu en ligne supplémentaire. On y retrouvera notamment deux tenues exclusives pour votre personnage en ligne. La tenue de chasseur de primes Blackrose se compose d'un long manteau couleur sang de bœuf, d'un gilet doté d'une montre gousset en or, d'un pantalon foncé et de bottes en cuir chocolat. La tenue de tueur à gages de Copperhead se compose d'un gilet à fourrure en cuir marron, de gants bicolores, d'un pantalon rayé noir et de bottes en cuir noires. Un cheval alezan noir pur-sang sera également de la fête. Vous recevez également la selle des hautes plaines, fabriquée en cuir noir et décorée d'or. On bénéficiera aussi de l'accès gratuit au thème de camp Survie, à des armes supplémentaires, sans compter des bonus de rang permettant de grimper plus vite en grade jusqu'au rang 25. Tout cela bien sûr, à condition de débourser la coquette somme de 99,99 euros.Enfin, les vrais collectionneurs opteront sans doute pour la. Cette dernière sera disponible exclusivement auprès d'une sélection de revendeurs et sur le Rockstar Warehouse, et comprend un assortiment d'objets indispensables à tout bon hors-la-loi, rangés dans une épaisse cagnotte en métal. A noter toutefois que le jeu Red Dead Redemption II n'est pas inclus ici. Cette édition permettra donc de retrouver une épaisse cagnotte en métal, laquelle contiendra une pièce de défi, un puzzle, un bandana, une carte au trésor, un ensemble de badges, un jeu de cartes, un catalogue Wheeler, Rawson and Co et 12 cartes de paquets de cigarettes. Côté tarif, il faudra toutefois accepter de débourser pas moins de 99 euros ici, en plus du prix du jeu donc.A noter pour conclure que, quelle que soit la version que vous choisissez, toute précommande numérique effectuée sur le PlayStation Store ou le Marché Xbox vous permettra de recevoir un virement immédiat de GTA$ sur votre compte Maze Bank dans GTA Online :