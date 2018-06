GTA V à 14,99 euros pour une durée limitée

Pas le temps de niaiser

GTA V, le hit interplanétaire de Rockstar qui continue à se vendre par palette entières (en attendant REd Dead Redemption 2 bien évidemment), est actuellement disponible à 14,99 euros au lieu de 59,99 euros chez notre partenaire Gamesplanet.Une réduction de 75% qui vous permettra d'acquérir une clef que vous pourrez utiliser sur le Rockstar Social Club, la plateforme en ligne de Rockstar. Ne perdez cependant pas trop de temps à réfléchir, car ce prix rarement vu sur GTA V ne sera disponible que pour les 8 prochains jours, vente flash oblige.Au cas où vous seriez passé côté de ce formidable titre qui est, rappelons-le à toute fin utile, sorti depuis 2013, Grand Theft Auto V est le cinquième épisode canonique de la de la célèbre série de jeu de gangster crée par Rockstar. On nous propose d'y incarner trois personnages, hauts en couleurs qui vivent leur vie en marge de la loi. Vous les accompagnerez dans leurs pérégrinations mêlant vie de famille, braquages de haute volée, guerre de gang et relations compliquées dans un scénario écrit avec maestria, ce qui n'a rien d'étonnant de la part de Rockstar.Malgré son âge, GTA V reste encore à l'heure actuelle un titre qui en met plein la vue, tant du point de vue de ses graphismes que de sa réalisation maitrisée à la perfection. Il serait possible de s'étendre des heures durant sur les qualités de GTA V, mais le mieux est sans doute que vous vous fassiez votre propre opinion, et que vous y jouiez. Et cette promotion est une très bonne occasion pour le faire.