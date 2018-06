Fortnite et Dragon Ball FighterZ en approche sur Nintendo Switch ?

Lire aussi :

01/06/2018

Fortnite, mais aussi Dragon Ball FighterZ, pourraient faire leur apparition sur la console nomade Nintendo.A quelques encablures du début des festivités E3 2018, de nombreuses fuites (plus ou moins crédibles) sont relayées sur le web. Ainsi, après Assassin's Creed Odyssey, dont l'appellation et le cadre ont fuité à cause d'un simple porte-clé , c'est aujourd'hui une liste de jeux à venir sur Nintendo Switch qui a été postée sur. Un document qui «» officiel, et qui annonce quelques hits à venir sur la console de Nintendo.Ainsi, à en croire ce document, un certain FIFA 19 sera de la partie sur Switch en fin d'année. Une annonce pas forcément très surprenante connaissant Electronic Arts, beaucoup moins en tout cas que le portage d' un certain Dragon Ball FighterZ , lancé en début d'année sur Xbox One, PS4 et PC ! En effet, le jeu de combat signé Arc System Works, pour le compte de Bandai-Namco, serait présenté sur Nintendo Switch durant cet E3 2018, et permettrait à la console de Nintendo de profiter d'un excellent jeu de combat 2D, très fidèle à la licence.Et ce dernier ne serait pas le seul à faire le show, puisque ce même document évoque également la présentation d'un certain. En effet, il se murmure que durant la conférence, la version Switch du jeu phénomène signé Epic Games sera officialisée pour le plus grand bonheur des joueurs. Cette version serait similaire à celles déjà existantes techniquement parlant, et profiterait elle aussi du jeu multijoueur enen plus d'un mode multijoueur en local via quatre consoles reliées entre elles. Voilà qui pourrait au passage booster le service Nintendo Switch Online qui sera lancé à la rentrée . La liste en question évoque également l'arrivée de titres tels queou encoreRappelons que la Nintendo Switch a déjà accueilli certains titres parus quelques mois plus tôt sur d'autres plateformes. C'est le cas notamment de South Park : L'Annale du Destin ou prochainement de Okami HD (pour ne citer qu'eux). Plus que quelques jours à attendre pour découvrir enfin toutes les surprises de cet E3 2018, dont nous vous révélons ici quelques-unes de nos attentes