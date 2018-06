Assassin's Creed Odyssey : cap sur la Grèce antique pour Ubisoft !

Ubisoft officialise son nouvel Assassin's Creed Odyssey

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCf — Assassin's Creed (@assassinscreed) 31 mai 2018



Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Il faudra cependant attendre l'E3 pour en savoir plus sur le prochain épisode de la sagaAprès l'Italie, la révolution française ou encore plus récemment l'Egype des pharaons, Ubisoft a décidé de plonger les joueurs au coeur de la Grèce antique avec son nouvelEn effet, après l'exceptionnel Assassin's Creed Origins lancé l'an dernier , le studio français a d'ores et déjà confirmé l'appellation et le logo du nouvel épisode de la saga. Une officialisation qui découle visiblement d'une photo postée quelques heures auparavant, sur laquelle on pouvait découvrir un(prévu pour l'E3), à savoir un porte-clé à l'effigie du jeu.Du côté de chez Ubisoft, on a certes officialisé ce nouvel opus, mais pas question pour le moment d'effectuer une présentation détaillée de cet. L'éditeur français a ainsi confirmé l'information via un petit tweet, avec une vidéo à l'accent trèsdonnant rendez-vous aux joueurs à l'E3. Rappelons que la conférence Ubisoft se tiendra le lundi 11 juin à 22 heures (en France).Assassin's Creed Odyssey permettrait notamment d'incarner deux personnages (un homme et une femme), et proposerait de nouvelles options de dialogues. Ce nouvel opus devrait logiquement arriver sur nos consoles et PC d'ici la fin de l'année.