Fortnite en justice pour violation des droits d'auteur de PUBG

Un porte-parole a ainsi précisé que le studio coréen avait «».Vous trouvez que tous les Battle Royale du moment se ressemblent ? Si on en croit les développeurs PUBG, c'est peut-être parce que Fortnite est (très fortement) inspiré du jeu PlayerUnknown's Battlegrounds. L'éditeur a décidé d'intenter une action en justice contre Epic Games pour violation de ses droits d'auteur.Quelques arguments tendent à faire penser que les développeurs de Fortnite se sont au moins inspirés de PUBG. Tout d'abord parce qu'ils ont originellement proposé un mode de jeu différent, qui demandait aux joueurs de protéger des murs créés par eux ; ce n'est que plus tard qu'ils ont développé le mode Battle Royale. Ensuite, parce que les équipes d'Epic Games ont participé au développement de PUBG. Enfin, parce que l'éditeur lui-même a cité PUBG comme une inspiration, au moment de l'annonce du mode Battle Royale de Fortnite, comme on peut le découvrir dans un blog officiel Playstation : «».Pour autant, il semble difficile de penser que des Battle Royale puissent être fondamentalement différents. Après tout, il s'agit toujours de jeux dans lesquels les joueurs sont catapultés et doivent s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Seules de nouvelles fonctionnalités (difficiles à imaginer dans ce type de jeu) ou un univers graphique complètement différent pourraient permettre de les différencier réellement. Le fait qu'Epic Games profite de lapour le mode Battle Royale ne signifie pas forcément qu'il a copié quoi que ce soit sur PUBG.Ce n'est pas la première - ni probablement la dernière - action en justice du genre. L'année dernière, le studio de League of Legends avait décidé d'intenter une action en justice contre un éditeur de jeux mobiles. Pour le coup, les trois jeux Mobile Legends: 5V5 MOBA, Mobile Legends: Bang bang, et Magic Rush: Heroes reprenaient énormément d'éléments graphiques de League of Legends et la copie n'était même pas dissimulée.