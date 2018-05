Les développeurs de PUBG « pas à la hauteur », selon eux-mêmes

Lire aussi :

PUBG Mobile, un jeu addictif et immersif



PUBG, un jeu qui doit être « le meilleur possible »

Se concentrer sur les performances, les optimisations et la triche

Modifié le 28/05/2018 à 11h27

Conscients de leurs erreurs, les développeurs souhaitent se concentrer en priorité surPorter un regard critique sur son travail est important... et les équipes de PUBG semblent l'avoir bien compris. Dans un blog nommé, les développeurs du Battle Royale ne se font pas de cadeaux. Ils estiment ainsi ne pas avoir « été à la hauteur » sur certains points, et notamment les performances. Selon eux, ils n'ont pas non plus été bons pour communiquer sur les changements qu'ils apportent au jeu, principalement quand il s'agit de réagir à des soucis remontés par les joueurs.L'équipe souhaite donc mieux communiquer sur ses priorités de développement, en démarrant une. Dans ce blog qui devrait être régulier, les développeurs vont parler des retours qu'ils ont reçus, de ce qu'ils font pour régler les problèmes remontés et présenteront même quelques nouveautés qui arriveront bientôt en jeu. Car leur but est clair : que PUBG soitde façon à ce que les joueurs l'apprécient et continuent à y jouer.Et justement : au vu des retours faits par les joueurs, l'équipe de développeurs souhaite maintenant se concentrer sur trois points importants : améliorer les performances, mettre en place des optimisations serveur et lutter contre la triche.Pour les deux premiers points, l'équipe semble avoir déjà trouvé une partie du problème (des effets trop importants, qui surchargent les cartes graphiques) et travaille dessus. D'autres changements et optimisations sont prévus, plus de 15 points étant déjà relevés.Pour ce qui est de la triche, de nombreuses solutions ont déjà été mises en place. Le blog cite par exemple des solutions de chiffrement, mais aussi lede centaines de milliers de tricheurs et des actions en justice contre certains.Nul doute que les équipes de PUBG n'hésiteront plus à échanger, de façon plus régulière et directe, avec les joueurs.